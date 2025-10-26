«Δείπνο στο Σκοτάδι»: Μια ξεχωριστή εμπειρία (vid)

Το «Δείπνο στο Σκοτάδι» είναι μια βιωματική εμπειρία αλλαγής αντίληψης και σύνδεσης. Αξίζει να το ζήσετε!

Οι πέντε αισθήσεις, η μία, η καμία και μετά το φως, το σκοτάδι, η αναπνοή, η πνοή, η αγωνία, η αμηχανία, ο άπιαστος αέρας, το χρώμα που δεν βλέπεις, η ακτίνα που δεν νιώθεις και οι κόσμοι που φτιάχνεις στο μυαλό χωρίς οδηγό. Χάνεσαι, και όμως βρίσκεται εκεί που ήσουν πάντα! Ένας αγέννητος και γεννημένος, ολοκληρωμένος, άνθρωπος. Ξέχνα τις κραυγές, τα κλάματα και τις προσδοκίες που τρέμουν και βρες τα μάτια σου, τη θέα, τον δρόμο σου. Όλα είναι πιθανά, όλα είναι ικανά και όλα μπορούν να γίνουν. Θέληση χρειάζεται, πάθος, πείσμα, ψυχή. Αν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου και ανοίξεις το βήμα σου, τότε μπορείς να βρεις ξανά όλες τις αισθήσεις σου. Γι’ αυτό, κλείστε τα φώτα παρακαλώ και αφήστε μας να δειπνήσουμε στο σκοτάδι!

Στη ζωή, στο «τώρα» και το «αύριο» υπάρχουν γεγονότα και γεγονότα, εκδηλώσεις και εκδηλώσεις. Όλα καλά και όλα απαραίτητα μες την ουσία τους. Το «Δείπνο στο Σκοτάδι» δεν είναι μία ακόμα εμπειρία. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και είναι αυτό που φαντάζεστε. Η φαντασία, η γνωριμία με το άγνωστο-γνωστό, η αντίληψη, η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση είναι το ζητούμενο και είναι εδώ, σε αυτό το αξιόλογο εγχείρημα.

Δειπνήστε με την ψυχή σας

Η λέξη, έννοια, εμπειρία εδώ αποκτά μεγαλύτερη σημασία και φτάνει στην ουσία της. Η γνώση που θα λάβει ο άνθρωπος που θα δειπνήσει στο σκοτάδι θα είναι μέσα από ένα αδιαμεσολάβητο βίωμα. Μπείτε για λίγο στη θέση του άλλου, αυτού που δεν βλέπει όπως εσείς. Η όραση έρχεται από μέσα και αυτό που αισθάνεται το επιστρέφει στον εαυτό και δίνει μορφή, σχήμα, άρωμα στα αθέατα. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν για να κερδίσουν την εμπειρία τους και τον αθόρυβο, μη ορατό χρόνο τους. Πρέπει να βιώσουν το «Δείπνο στο Σκοτάδι» ως την πιο άμεση, πιθανή, στιγμή τους.

Στο απόλυτο σκοτάδι, τα συμμετέχοντα άτομα αφήνουν πίσω στερεότυπα και οπτικές προκαταλήψεις, μαθαίνοντας να εμπιστεύονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με νέους τρόπους.Πρόκειται για μια δυνατή team building & bonding εμπειρία όπου η ομάδα έρχεται πιο κοντά μέσα από το άγνωστο, αναπτύσσει ενσυναίσθηση και κατανόηση και ζει τη σημασία της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στην πράξη. Μια βραδιά που μετατρέπει την ευαισθητοποίηση σε συνειδητοποίηση, ενδυναμώνοντας την εταιρική κουλτούρα ισότητας, ένταξης και αλληλοσεβασμού.

Η ΑΜΚΕ «Με άλλα μάτια»

Tη δράση «Δείπνο στο Σκοτάδι» διοργανώνει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια η ΑΜΚΕ «Με άλλα μάτια». Στόχος της η κατανόηση της καθημερινότητας των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Ο δικηγόρος Βαγγέλης Αυγουλάς, ιδρυτής της ομάδας «Με άλλα μάτια», δήλωσε στην «Καθημερινή»: «Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να αφήσουν πίσω στερεότυπα και οπτικές προκαταλήψεις, να μάθουν να εμπιστεύονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με νέους τρόπους. Ίσως να δείτε ότι χάνετε την αίσθηση του χρόνου μέσα στο σκοτάδι. Ή ότι χρειάζεται να επικοινωνήσετε πολύ περισσότερο λεκτικά, ηχητικά και απτικά με την παρέα σας για να προσανατολιστείτε ως προς τα αντικείμενα του τραπεζιού και το φαγητό σας. Πιθανόν να θυμηθείτε την ηλικία στην οποία τρώγατε με τα χέρια, για να προσαρμοστείτε ευκολότερα στη νέα αυτή συνθήκη της απόλυτης απουσίας φωτός. Ο συντονισμός σας με τους ήχους θα είναι ίσως διαφορετικός. Τι θέματα συζήτησης θα έρθουν στην επιφάνεια; Συναισθήματα; Και πόσο άραγε θα σας απασχολήσει το πώς γίνεστε αντιληπτοί όταν κανείς δεν βλέπει κανέναν;».

