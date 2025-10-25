Για ποιον γράφτηκε πραγματικά ο «Αετός» που έκανε επιτυχία ο Νότης Σφακιανάκης

Η συγκινητική ιστορία που κρύβει ο «Αετός». Η αφορμή για να γραφτεί το συγκεκριμένο τραγούδι.

Τον Δεκέμβριο του 1994 ο ανερχόμενος τότε Νότης Σφακιανάκης, κυκλοφορεί τον τέταρτο προσωπικό του δίσκο. Πρόκειται για τον «Νοτιοανατολικά Του Κόσμου» που θα γίνει γρήγορα επιτυχία ενώ περιλαμβάνει και τραγούδια που πλέον θεωρούνται κλασικά. Κομμάτια όπως το «Δεν πόνεσα» ή το «Να ξαvαρθείς» είναι από τα πλέον πολυτραγουδισμένα κομμάτια του Notis εδώ και δεκαετίες.

Εκείνο το κομμάτι όμως που ξεχώρισε από όλα ήταν ο «Αετός». Έγινε ίσως το πιο πολυπαιγμένο ζεϊμπέκικο των 90s και παραμένει «ζωντανό» ακόμη και σήμερα, 30 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του.

