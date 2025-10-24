Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media

Οι γονείς της Emman Atienza ανακοίνωσαν τον «απροσδόκητο θάνατό» της 19χρονης την Παρασκευή το πρωί

Θρήνο έχει προκαλέσει ο απροσδόκητος θάνατος της 19χρονης TikToker Emman Atienza, με την οικογένεια της να απέτισε ένα συγκινητικό φόρο τιμής στην μνήμη της.

Οι γονείς της Emman, ο Φιλιππινέζος τηλεοπτικός παρουσιαστής Kim Atienza και η επιχειρηματίας Felicia Hung, ανακοίνωσαν τον «απροσδόκητο θάνατό» της 19χρονης την Παρασκευή το πρωί. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, καθώς οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

