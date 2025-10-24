«All About Image»: Αύριο και πάντα!

Η ταλαντούχα ράπερ Lunar παρουσιάζει το Σάββατο (25/10), στο «Piraeus Club Academy», το πρώτο της άλμπουμ, το «All About Image»

H Lunar παρουσιάζει, ραπάρει, και εσύ γουστάρεις και την εικόνα της στριμάρεις. Ωραίο τυπάκι που θα το βρεις στις πλατφόρμες και θα πατήσεις το «play» για ένα και δύο και τρία και όσα θες κομμάτια της. Ίσως τη δεις στο live άλλου καλλιτέχνη και το «ίσως» γίνει σεβασμός και «μπράβο στη ράπερ». Και η Lunar ετοιμάζει τον χωρό και τον χρόνο της και την εικόνα της πάνω στη σκηνή. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρή ή μεγάλη, σημασία έχει αυτή, η μικρή, η μεγάλη. Και δώσε ραπ, ραπ, και ντριλ, ντριλ, ήχους Ανατολής, «φευγάτα» sample και καπνούς από γάρα που σκάνε στα κρυφά σε καλά εξαερισμένους χώρους.

Η Lunar σκάει στο «μπαμ» και εσείς που αράζετε σε πλατείες και κάθεστε σε χαλασμένα παγκάκια, αφήστε το υφάκι και το δήθεν άνετο και σίγουρο στυλάκι γιατί η τύπισσα δεν χαμπαριάζει. Κι αν την είδες κάπως διακριτική, σίγουρα ευγενική, μην παραμυθιάζεσαι. Θα σε «διαλύσει» στο λεπτό με λόγο αιχμηρό και αφήγηση που σε γραπώνει και σε ισιώνει. Αφήστε, λοιπόν, τις ψευτομαγκές και γίνετε αλάνια ξηγημένα. Σημειώστε πως η Lunar παρουσιάζει. Σκρολάρετε, ψάξτε, πατήστε και κρατήστε το εισιτήριο σας για το live που θα δώσει αύριο (25/10) στο «Piraeus Club Academy». Η Lunar θα μοιραστεί μαζί σας το πρώτο της άλμπουμ, το «All About Image».

Τα ραγίσματα της εικόνας



Το λιτό απέριττο ενημερωτικό σημείωμα λέει: Η Lunar παρουσιάζει το νέο άλμπουμ… Δεν θα αφήσουμε να τελειώσει αυτή η γραμμή πριν ακολουθήσουμε τις γραμμές, τις ευχές, τις προσδοκίες, τις ρίμες, τα «πατήματα», τα «μπιτ» και τις φωνές της ραπ καλλιτέχνιδας. Δεν την έχουμε γνωρίσει και δεν ξέρουμε ποια είναι πίσω από το μικρόφωνο, όμως μπροστά απ’ αυτό «βλέπουμε», ακούμε, μια ήρεμη δύναμη που μπροστά στο είδωλό της γουστάρει να βλέπει τα ραγίσματα στο γυαλί. Εξάλλου, ο ραπ λόγος πάνω σε ένα ραγισμένο κοινωνικό γυαλί γεννήθηκε και αυτή εκεί κινείται.

Το «All About Image» είναι το αυτονόητο μήνυμα των ημερών, των καιρών μας. Οι νέες γενιές, οι κατατάξεις, τα δάχτυλα πάνω στις οθόνες, τα κωδικοποιημένα μηνύματα, τα emoji και η νέα κουλτούρα του δρόμου μέσα από τα social και την ασταμάτητη εικόνα των καλών, κακών, καιρών μας. Η Lunar τα ξέρει όλα αυτά και ξέρει ότι το ραπ είναι παρηγοριά, εκτόνωση, φιλοξενία, αντιπαράθεση, «μάχη» και σωτηρία. Όλα αυτά αρκεί να έχεις ένα γαμάτο «μπιτ» και flow που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Ε, τη Lunar τη γουστάρουμε γιατί είναι κοπέλα του σήμερα και σοβαρή καλλιτέχνιδα που έχει μέλλον και δικό της παρόν.

Στο κέντρο της εικόνας η Lunar



Η Lunar σας προσκαλεί σε μια αυθεντική, ζεστή, ραπ εμπειρία. Σύγχρονος ήχος με τη δική της, μοναδική, συμπεριφορά, εκτέλεση. Πολύτροπη εκφραστική εικόνα, προσεγμένη μίξη ήχων, ραπ γλωσσών και στο κέντρο ο δικός της χαρακτήρας και προσωπικότητα. Η Lunar έχει δώσει αρκετά σινγκλ και τώρα φτάνει στην ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου. Σίγουρα θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η live παρουσίαση του «All About Image» και αξίζει να βρεθείτε στο «Piraeus Club Academy». Το LP αποτελείται από εννιά κομμάτια και την παραγωγή υπογράφουν οι Rayu, Mhsalpos, Metronome, SiMKO, Yuri. Τα scratches έκανε ο DJ Silkroad. Στη διεύθυνση φωτογραφίας ο Ilias Koumarias. Τα γραφιστικά του LP επιμελήθηκε ο Lsdee. Executive Producer o ΝΤΣ.

INFO

Lunar

«All About Image»

Σάββατο 25/10

Στο «Piraeus Club Academy»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Εισιτήρια ΕΔΩ

*Η Lunar σε Spotify, YouTube, Instagram

