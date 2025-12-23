Το Xiaomi 17 Ultra εμφανίστηκε στο πρώτο hands on video

Το Xiaomi 17 Ultra είναι εδώ και φαίνεται πλήρως σε νέο video

Η Xiaomi ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα το Xiaomi 17 Ultra στις 25 Δεκεμβρίου στην Κίνα, με το teaser video που ανέβασε η εταιρεία να αποκαλύπτει ότι πρόκειται για το πιο λεπτό Ultra μοντέλο της ποτέ, με πάχος μόλις 8,29mm – σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα 9,4mm του Xiaomi 15 Ultra.

Η οθόνη διαθέτει εξαιρετικά στενά bezels σε όλες τις πλευρές, κάνοντας το εμπρόσθιο design να μοιάζει πολύ με αυτό του Xiaomi 17 Pro Max, πιθανότατα χάρη στο ίδιο πάνελ οθόνης, ενώ η συσκευή θα διατεθεί σε τέσσερα χρώματα: μαύρο, λευκό, "Starry Sky" και μωβ.

Οι κάμερες παραμένουν το κύριο «selling point», με δείγματα φωτογραφιών που έχει ήδη μοιραστεί από την Xiaomi να υποδηλώνουν υψηλή ποιότητα, ενισχύοντας την φήμη της σειράς Ultra ως ηγέτιδα στη mobile φωτογραφία, σε μια εποχή που η Xiaomi ανταγωνίζεται άμεσα Samsung και iPhone στις premium κατηγορίες.