Σχεδόν ολόκληρος ο μουσικός κατάλογος του Spotify αντιγράφηκε από ομάδα χρηστών

Το Anna’s Archive απόκτησε πρόσβαση σε μεγάλη γκάμα του Spotify

Το Anna's Archive ανακοίνωσε ότι κατάφερε να "αντιγράψει" σχεδόν ολόκληρο το μουσικό κατάλογο του Spotify, συγκεντρώνοντας περίπου 300TB δεδομένων που περιλαμβάνουν 86 εκατομμύρια αρχεία ήχου και μεταδεδομένα για 256 εκατομμύρια τραγούδια, αντιπροσωπεύοντας το 99,6% των ακροάσεων και το 99,9% του συνολικού καταλόγου της πλατφόρμας.

Η ομάδα που αντλεί δεδομένα για λόγους διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποίησε μέθοδο μαζικής συλλογής δεδομένων από το καλοκαίρι του 2025, προτεραιοποιώντας τα πιο δημοφιλή κομμάτια βάσει στατιστικών του Spotify και διατηρώντας τα αρχεία σε πρωτότυπο format OGG Vorbis 160kbps για υψηλή ποιότητα, ενώ για λιγότερο δημοφιλή tracks (με δημοτικότητα μηδέν) εφάρμοσε συμπίεση σε 75kbps για εξοικονόμηση χώρου.

Τα μεταδεδομένα, που κυκλοφορούν ήδη μέσω torrents, σχηματίζουν τη μεγαλύτερη δημόσια βάση δεδομένων μουσικής με 186 εκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς ISRC (ισοδύναμους ISBN για μουσική), πληροφορίες για είδη, τέμπο, καλλιτέχνες, εξώφυλλα άλμπουμ και ακόμη αναλύσεις ήχου όπως danceability, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα αρχεία ήχου σε φάσεις ανά δημοτικότητα, μαζί με playlists, podcasts και patches για πλήρη αποκατάσταση.

Το Spotify επιβεβαίωσε την παραβίαση, δηλώνοντας ότι εντόπισε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δημόσια μεταδεδομένα και παράκαμψη DRM για ορισμένα αρχεία ήχου, και ήδη απενεργοποιεί λογαριασμούς ενώ διερευνά το περιστατικό, τονίζοντας ότι η διαρροή δεν καλύπτει τον πλήρη κατάλογο των 100+ εκατομμυρίων τραγουδιών.

Η κίνηση πυροδότησε έντονες συζητήσεις, καθώς από τη μια διασφαλίζει "ανεξάρτητη" διατήρηση μουσικής απέναντι σε κινδύνους όπως φυσικές καταστροφές ή αλλαγές πολιτικής πλατφορμών, αλλά από την άλλη ανοίγει την πόρτα σε εταιρείες AI (όπως η Meta που έχει χρησιμοποιήσει παρόμοια shadow libraries για training) για μαζική χρήση υλικού χωρίς άδεια, εντείνοντας την ένταση γύρω από πνευματικά δικαιώματα και την εμπορευματοποίηση της κουλτούρας στην εποχή του streaming.