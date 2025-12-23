Είναι ένας υπολογιστής All-in-One η σωστή επιλογή για τις ανάγκες σας;

Συμπαγείς και κομψοί, αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική λύση έναντι των επιτραπέζιων υπολογιστών.

Στο αιώνιο δίλημμα μεταξύ φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή, τείνουμε να παραβλέπουμε την τρίτη επιλογή, δηλαδή τις συσκευές All-in-One (AiO). Έχουν συμπαγείς διαστάσεις, οπότε δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο στο γραφείο σας και έχουν απλούστερη συνδεσμολογία, βάζοντας τέλος στην εφιαλτική διαχείριση των καλωδίων.

Αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για επαγγελματίες χρήστες, οπότε στην προκειμένη περίπτωση θα επικεντρωθούμε στους υπολογιστές AiO που προορίζονται για αυτή την ομάδα χρηστών. Πρόκειται για τη σειρά ASUS ExpertCenter P400 AiO, η οποία διαθέτει δύο μοντέλα, το μικρότερο P440 και το μεγαλύτερο P470.

Ομοιότητες και διαφορές

Και τα δύο μοντέλα έχουν τον ίδιο σχεδιασμό και από την πρώτη ματιά είναι εμφανές ότι έχουν ένα πολύ λεπτό πλαίσιο γύρω από την οθόνη, οπότε φαίνονται μοντέρνα και κομψά. Ο μηχανισμός της αναδυόμενης κάμερας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων, καθώς είναι αόρατος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, αλλά είναι διαθέσιμος όποτε τον χρειάζεστε. Χάρη σε αυτή την καινοτόμο λύση, το άνω άκρο της οθόνης είναι επίσης εξαιρετικά λεπτό, ενώ συνήθως σε αυτό το σημείο γίνεται συμβιβασμός μεταξύ σχεδιασμού και λειτουργικότητας.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών μοντέλων είναι μικρές και αφορούν κυρίως το μέγεθος της οθόνης. Το ExpertCenter P440 AiO διαθέτει οθόνη 24-ιντσών, ενώ το P470 διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 27-ιντσών, οπότε είναι πιο κατάλληλο για χρήστες που χρειάζονται μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας. Οι οθόνες έχουν ρυθμό ανανέωσης έως 100 Hz και επιφανειακή επίστρωση που μειώνει τις αντανακλάσεις, γεγονός που διευκολύνει την εργασία σε περιβάλλον γραφείου με έντονο φωτισμό. Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών, η ASUS προσφέρει και τα δύο μοντέλα σε εκδόσεις με οθόνη αφής, όπου ο ρυθμός ανανέωσης είναι 75 Hz.

Οι υπολογιστές ExpertCenter P400 All-in-One διατίθενται σε δύο χρώματα: λευκό και μαύρο.

Οικείο περιβάλλον

Δεδομένου ότι προορίζονται κυρίως για επαγγελματίες χρήστες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Windows 11 Pro επιλέχθηκε ως λειτουργικό σύστημα. Η κινητήρια δύναμη των υπολογιστών P400 είναι οι επεξεργαστές Intel Core και διαθέτουν δύο υποδοχές μνήμης, οπότε διατίθενται σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και ολόκληρη η γκάμα λειτουργιών προστασίας λογισμικού και υλικού περιλαμβάνεται υπό την ονομασία ASUS ExpertGuardian.

Το ASUS AI ExpertMeet είναι ένα λογισμικό που βελτιώνει και διευκολύνει σημαντικά την εργασία, ειδικά όταν πρόκειται για διαδικτυακές συναντήσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η δυνατότητα μετατροπής της ομιλίας σε κείμενο και η αυτόματη δημιουργία πρακτικών της διάσκεψης. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας υποτίτλων κατά τη διάρκεια των διασκέψεων προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του συνομιλητή.

Αξιοπιστία

Όλες οι συσκευές ASUS AiO της σειράς ExpertCenter P400 διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής MIL-STD 810H σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρότυπα. Για να την λάβουν, πρέπει να περάσουν μια σειρά αυστηρών δοκιμών, οι οποίες αποδεικνύουν την εξαιρετική τους αξιοπιστία. Απόδειξη της ποιότητας είναι το γεγονός ότι η ASUS παρέχει τριετή εγγύηση για τους υπολογιστές ExpertCenter AiO. Οι επαγγελματίες χρήστες θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υπηρεσία ASUS Next Business Day On-site Service (NBD OSS). Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής, ο τεχνικός σέρβις θα τα επιλύσει το συντομότερο δυνατό και, εάν είναι απαραίτητο, θα μεταβεί και στον χώρο του χρήστη, ώστε να μην χάνεται χρόνος με την αποστολή της συσκευής στο κέντρο σέρβις.

Πλήρως εξοπλισμένοι

Διατίθενται πολυάριθμες είσοδοι και θύρες και, εκτός από την ίδια τη συσκευή AiO, οι χρήστες θα λάβουν επίσης ένα κιτ που περιλαμβάνει ένα ασύρματο ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο στο ανάλογο χρώμα. Τα ενσωματωμένα ηχεία 5W δεν είναι μόνο επαρκή για επαγγελματική χρήση, αλλά σας επιτρέπουν επίσης να απολαμβάνετε μουσική και ταινίες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συσκευές ASUS που προορίζονται για επαγγελματίες χρήστες κάνοντας κλικ ΕΔΩ.