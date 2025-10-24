Xiaomi Watch S4: To ρολόι που εξισορροπεί τέλεια την τεχνολογία και την προσιτή πολυτέλεια

To Xiaomi Watch S4 είναι ένα smartwatch που πρέπει να αποκτήσεις.

Το νέο Xiaomi Watch S4 αποτελεί την επιτομή της ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογία, τον σχεδιασμό και την προσιτή πολυτέλεια, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία smartwatch για κάθε τύπο χρήστη. Η Xiaomi έχει αναβαθμίσει την εμπειρία σε όλους τους τομείς, από την εμφάνιση έως τη λειτουργικότητα. Με σώμα από αλουμίνιο, εναλλάξιμη στεφάνη και ανανεωμένη περιστρεφόμενη κορώνα, το ρολόι αποπνέει premium χαρακτήρα και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο προσωπικό σου στιλ μέσα από εκατοντάδες διαθέσιμες προσόψεις.

Η οθόνη AMOLED 1,43 ιντσών με ανάλυση 466x466 pixels και φωτεινότητα που φτάνει τα 1500 nits προσφέρει ασύγκριτη ευκρίνεια ακόμη και κάτω από έντονο φως, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης 60Hz εξασφαλίζει ομαλή εμπειρία χρήσης. Κάτω από την κομψή του εμφάνιση, το Xiaomi Watch S4 κρύβει ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης υγείας: μέτρηση καρδιακών παλμών και οξυγόνου στο αίμα, ανάλυση ύπνου και επιπέδων στρες, αλλά και μικροφυσική εξέταση σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Όλα αυτά συνδυάζονται με περισσότερες από 150 αθλητικές λειτουργίες που καλύπτουν κάθε προπονητική ανάγκη, υποστηριζόμενες από GPS διπλής συχνότητας πέντε δορυφόρων για ακριβή καταγραφή διαδρομών.

Η εμπειρία χρήσης βασίζεται στο HyperOS 2.0, το τελευταίο λειτουργικό σύστημα της Xiaomi, που συνδέεται εύκολα με smartphones Android ή iOS και προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο κάμερας, ειδοποιήσεις, αναπαραγωγή μουσικής, φωνητικές κλήσεις μέσω Bluetooth και ανέπαφες πληρωμές μέσω NFC.

Η απόδοση του ρολογιού παραμένει εξαιρετική χάρη στη μεγάλη αυτονομία 15 ημερών, ενώ μια γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών επαρκεί για δύο ολόκληρες ημέρες χρήσης. Η ανθεκτικότητα 5ATM επιτρέπει τη χρήση ακόμη και μέσα στο νερό, καθιστώντας το ιδανικό για αθλήματα και καθημερινή δραστηριότητα.

Το Xiaomi Watch S4 είναι το smartwatch που συνδυάζει στυλ, αυτονομία, ακρίβεια και προηγμένες λειτουργίες υγείας σε μια συσκευή που δεν συμβιβάζεται πουθενά. Απευθύνεται τόσο σε όσους θέλουν ένα κομψό ρολόι με έξυπνες δυνατότητες όσο και σε αυτούς που αναζητούν ένα ισχυρό εργαλείο fitness. Με την υψηλή του απόδοση, το εξελιγμένο λειτουργικό και την εξαιρετική τιμή του, αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο ελκυστικά wearables της χρονιάς.