Νέες διαρροές για τις τιμές των Samsung Galaxy smartphones για το 2026

Τι φέρνει το 2026 στα Samsung Galaxy S26 και Samsung Galaxy S26 Ultra

Η Samsung φαίνεται πως αποφάσισε να διατηρήσει σταθερές τις τιμές της σειράς Galaxy S26 στις ΗΠΑ, ισότιμες με αυτές της Galaxy S25, παρά τις αυξανόμενες δαπάνες εξαρτημάτων, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχή χρονιά σταθερότητας για να μην χάσει μερίδιο από Apple και κινεζικές εταιρείες όπως η Xiaomi.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται, το βασικό Galaxy S26 θα ξεκινά από 799 δολάρια, το S26+ από 999 δολάρια και το S26 Ultra από 1.299 δολάρια, όπως ακριβώς τα αντίστοιχα μοντέλα της σειράς S25. Η παρουσίαση της νέας σειράς αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στο Σαν Φρανσίσκο.

Η απόφαση αυτή περιορίζεται κυρίως στην αμερικανική αγορά, καθώς σε Κορέα, Ευρώπη και Ασία οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών και τοπικών παραγόντων, ενώ η Samsung θα αντισταθμίσει με υψηλά περιθώρια σε DRAM και NAND.

Η σταθερότητα αυτή στις τιμές αναμένεται να επεκταθεί και στα αναδιπλούμενα Galaxy Z Fold8 και Z Flip8, με τιμές 1.999 και 1.099 δολάρια αντίστοιχα, αντίστοιχες με αυτές των Z Fold7 και Z Flip7. Η παρουσίαση των νέων foldables αναμένεται τον Ιούλιο του 2026, επιτρέποντας στη Samsung να εστιάσει σε ανταγωνιστικότητα εν μέσω γενικής τάσης αύξησης τιμών των flagships.

Παράλληλα, ορισμένα μοντέλα Galaxy A αναμένεται να δουν αυξήσεις για να καλυφθεί το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, ενώ η εταιρεία ελπίζει σε όγκο πωλήσεων μέσω σταθερών τιμών στα premium μοντέλα και βελτιώσεων όπως μεγαλύτερη RAM και αποθηκευτικό χώρο.