Σημαντικό ορόσημο για το PS5, ξεπέρασε ήδη τις πωλήσεις του PS3 στις ΗΠΑ

Το PS5 κατάφερε να ξεπεράσει τις πωλήσεις του PS3 στην αγορά των ΗΠΑ

Η κονσόλα PS5 έχει ξεπεράσει πλέον τις συνολικές πωλήσεις του PS3 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από τον αναλυτή Mat Piscatella της Circana (πρώην NPD). To PS3 είχε αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες κυρίως στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του, λόγω του ανταγωνισμού με το εξαιρετικά δημοφιλές Xbox 360, το οποίο είχε καλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, παρόλο που το PS3 δεν κατάφερε να είναι πρωταγωνιστής στις ΗΠΑ, κατάφερε τελικά να ξεπεράσει σε παγκόσμιες πωλήσεις την κονσόλα της Microsoft, με συνολικά περίπου 87 εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως και περίπου 23 εκατομμύρια μόνο στις ΗΠΑ.

Το PS5, που κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια μετά, κατάφερε να ξεπεράσει αυτές τις επιδόσεις στις ΗΠΑ ήδη τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι η κονσόλα θα παραμείνει στην αγορά για τουλάχιστον δύο με τρία ακόμη χρόνια.

Αυτή η επιτυχία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Sony, δεδομένου ότι το PS3 θεωρείται μια «ιδιαίτερη» περίπτωση και εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο η PS5 θα φτάσει ή ακόμα και θα ξεπεράσει τις πωλήσεις του PS4, ενώ η συζήτηση για την επόμενη γενιά PS6 αρχίζει ήδη να απασχολεί τους gamers.