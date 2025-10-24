Ο πρωινός καφές Δένδια-Δούκα, το νερό που στερεύει στην Αττική και οι εξηγήσεις Βενιζέλου 

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις κινήσεις που έκανε ο Δένδιας και τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Έξυπνος άνθρωπος είναι ο Δένδιας και κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να μένει εκτός συζήτησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά να αναλάβει δράση στέλνοντας το μήνυμα ότι κάτι κάνει και αυτός.

Κάλεσε έτσι τον Χάρη Δούκα που είχε μέχρι πρότινος την αρμοδιότητα του καθαρισμού για πρωινό καφέ στο Πεντάγωνο, ενώ συνομίλησε και με τον Χρυσοχοϊδη που είχε κάνει σχετική συζήτηση με τον Μητσοτάκη προχθές.

Τώρα, στο δια ταύτα μην με ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει ακριβώς, αλλά για τη συνάντηση με τον Δούκα στη δημοσιογρaφική πιάτσα κυκλοφόρησε το ανέκδοτο μήπως ο Δένδιας θελήσει να του γυρίσει πίσω τις αρμοδιότητες.

