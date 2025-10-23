Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

Η καλεσμένη εξήγησε ότι δεν έχει «σταθερή δουλειά» και βγάζει χρήματα πουλώντας «τέχνη» και σύμφωνα με την ίδια, οι νεόνυμφοι βρίσκονται σε «παρόμοια κατάσταση οικονομικά και ζητούν χρήματα για τον γάμο που εγώ η ίδια δεν μπορώ να διαθέσω»

Μια καλεσμένη σε έναν γάμο έμεινε έκπληκτη όταν έμαθε ότι θα έπρεπε να πληρώσει το γεύμα που θα έτρωγε στην δεξίωση των φίλων της.

Σε μια ανάρτηση στο φόρουμ AITA [Am I the A-----] του Reddit, η γυναίκα εξήγησε ότι οι φίλοι της την αποκάλεσαν «τρελή» — οι οποίοι ζήτησαν 25 δολάρια για το φαγητό που κατανάλωσε στη δεξίωση - επειδή υπέθεσε ότι το γεύμα θα προσφερόταν δωρεάν.

