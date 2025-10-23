Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»:Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Αλεσάντρο Μπαρσάντι ξεκίνησε τις ανασκαφές που αποκάλυψαν έναν τεράστιο λάκκο σε σχήμα Τ

Μόλις τρία μίλια από τις Πυραμίδες της Γκίζας, κρύβεται ένας από τους πιο απαγορευμένους και αινιγματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου. Το Ζαουίετ Ελ Αριάν –γνωστό και ως η «Περιοχή 51» της χώρας του Νείλου– παραμένει κλειστό εδώ και δεκαετίες, καθώς βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αιγυπτιακού στρατού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr