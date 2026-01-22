Η OnePlus διαψεύδει τις φήμες περί κλεισίματος

Τι παίζει με την OnePlus και τις φήμες για κλείσιμο

Η OnePlus διέψευσε κατηγορηματικά φήμες για επικείμενο κλείσιμο της, μετά από άρθρο του Android Headlines στις 20 Ιανουαρίου 2026 που προέβλεπε "διάλυση" λόγω πτώσης πωλήσεων, απώλειας μεριδίων αγοράς και κλεισίματος γραφείων σε τρεις ηπείρους, βασισμένο σε αναλύσεις τεσσάρων εταιρειών.

Ο Robin Liu, CEO της OnePlus India, αντέδρασε άμεσα με ανάρτηση στο X, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες "ψευδείς και μη επαληθευμένες", επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά και καλώντας τους μετόχους και fans να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πηγές. Η OnePlus North America εξέδωσε παρόμοια δήλωση, διαβεβαιώνοντας πλήρη υποστήριξη στους καταναλωτές, ενημερώσεις λογισμικού και αποκλείοντας οποιονδήποτε κίνδυνο για το μέλλον της.

Οι φήμες τροφοδοτήθηκαν από γεγονότα όπως κλεισίματα γραφείων το 2024, μη παγκόσμια κυκλοφορία για το OnePlus 16 και ακύρωση foldables όπως Open 2 λόγω ελλείψεων εξαρτημάτων μνήμης και υψηλού κόστους. Η άμεση αντίδραση της εταιρείας καθησύχασε το κοινό, αν και η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί θα χρειαστεί καιρό για να «κάτσει».