DXRacer Craft Series: Οι gaming καρέκλες που κλέβουν τις εντυπώσεις

Τι προσφέρει η DXRacer Craft Series στους fans των gaming επίπλων

Είναι γεγονός ότι οι gaming καρέκλες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και ολοένα και περισσότερες μπράντες προσπαθούν να μπουν στο χώρο. Η DXRacer δεν είναι ακριβώς νέα, καθώς ιδρύθηκε το 2001 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως κατασκευαστής θέσεων για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα. Η ιδέα της DXRacer σειράς καρεκλών ξεκίνησε το 2006 με στόχο το χώρο των eSports και μετά από αρκετά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης βλέπουμε πλέον τα αποτελέσματα στο τελικό προϊόν.

Η εταιρεία έχει φτάσει σε επίπεδο αυτοδιανομής σε πολλές χώρες της Ευρώπης και πλέον καλύπτεται και η Ελλάδα και μάλιστα με ένα dedicated ελληνικό site. Εμείς δοκιμάσαμε την DXRacer Craft, μία από τις κορυφαίες σειρές της εταιρείας και η αλήθεια είναι πως μας κέρδισε με την μία.

Η DXRACER CRAFT ξεχωρίζει για το στιβαρό αλλά διακριτικό design της, που αποφεύγει τα «φωναχτά» gamer μοτίβα. Η σχεδίαση είναι μοντέρνα και σοβαρή, ιδανική για όσους θέλουν να έχουν μια καρέκλα που ταιριάζει εξίσου σε gaming και εργασιακό περιβάλλον. Το πάνελ της πλάτης διαθέτει μοντέρνα κεντήματα και άψογες ραφές που αναδεικνύουν την ποιότητα κατασκευής. Η κάλυψη της καρέκλας γίνεται από ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισμό δέρμα EPU (υποκατάστατο δερματίνης), που αντέχει στη φθορά και διατηρεί την όψη της σαν καινούρια για χρόνια. Η καρέκλα προσφέρεται σε διάφορα χρώματα και σχέδια, μεταξύ αυτών και ειδικές εκδόσεις όπως η δημοφιλής σειρά Koi με μοτίβα εμπνευσμένα από την ιαπωνική τέχνη.

Άνεση και εργονομία

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της DXRACER CRAFT είναι η πραγματική εργονομία που υποστηρίζει τον χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης. Διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη που προσαρμόζεται εύκολα με περιστροφικό κουμπί στο πλάι, ώστε να ταιριάζει στην καμπύλη της σπονδυλικής στήλης. Αυτό είναι σημαντικό για όσους κάθονται πολλές ώρες, καθώς μειώνει τον κίνδυνο πόνων στην πλάτη. Υπάρχει επίσης αφαιρούμενο και ρυθμιζόμενο μαξιλάρι κεφαλιού που ανακουφίζει από την ένταση σε αυχένα και ώμους.

Τα μπράτσα της καρέκλας είναι 4D, επιτρέποντας ρυθμίσεις σε ύψος, πλάτος, βάθος και γωνία ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες του χρήστη και του setup, προσφέροντας στήριξη για τα χέρια ανεξαρτήτως τρόπου καθίσματος. Η πλάτη κλίνει σε γωνία έως 135°, διευκολύνοντας ξεκούραση όταν επιθυμείτε να παρεκκλίνετε από την απόλυτα κάθετη θέση. Η αίσθηση του καθίσματος είναι ισορροπημένη, με αφρό υψηλής πυκνότητας που συνδυάζει υποστήριξη και αρκετή απαλότητα ώστε να μη δημιουργείται αίσθηση σκληρότητας, αλλά ούτε και πολλής μαλακότητας που θα έκανε το κάθισμα να χάνει σχήμα με το πέρασμα του χρόνου.

Υλικά και κατασκευή

Η κατασκευή της DXRACER CRAFT είναι απόλυτα ποιοτική και στιβαρή. Ο σκελετός της αποτελείται από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής, ενώ τα πλαστικά καλύμματα στις βίδες και ραφές είναι σχεδιασμένα ώστε να μην ξεκολλούν ή χαλαρώνουν με τον χρόνο. Η επιφάνεια καλύπτεται από το ισχυρό EPU δέρμα με αντοχή στο ξεθώριασμα σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ διαθέτει πιστοποίηση προτύπων αντοχής σε τριβή και φθορά.

Σύμφωνα με τα επίσημα specs, υποστηρίζει βάρος έως 150 κιλά και προτείνεται για χρήστες με ύψος έως 185 εκατοστά, με επιλογή σε κανονικό (“Normal”) μέγεθος και σε μέγεθος Large ή XL για μεγαλύτερα σώματα. Αν αυτό δεν σας καλύπτει όμως, στο site υπάρχει ένας αναλυτικός οδηγός που ανάλογα με το σωματότυπό σας θα σας οδηγήσει και στην πλέον σωστή επιλογή.

Συναρμολόγηση και συντήρηση

Η συναρμολόγηση της καρέκλας είναι εύκολη και γρήγορη, με σαφείς οδηγίες και προκατασκευασμένα μέρη που ταιριάζουν εύκολα μεταξύ τους. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 15-20 λεπτά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Μάλιστα, στο site και στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube υπάρχουν σαφείς οδηγίες που θα σας πάνε βήμα-βήμα στη διαδικασία.

Τελική εντύπωση

Η DXRACER CRAFT είναι ιδανική επιλογή για τους χρήστες που θέλουν πραγματικά ποιοτική, άνετη και εργονομική καρέκλα για gaming και εργασία, με όμορφο design και πιστοποιημένη κατασκευή. Είναι κατάλληλη για όσους κάθονται πολλές ώρες και απαιτούν αντοχή και υποστήριξη σώματος. Παρότι δεν είναι η πιο μαλακή καρέκλα της αγοράς, η σταθερή στήριξη και η εργονομία την καθιστούν μια ασφαλή επένδυση για πολύωρη χρήση.

Η ποιότητα κατασκευής και το στυλ τοποθετούν τη σειρά Craft ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις στη μεσαία-υψηλή κατηγορία τιμής. Με βάση την εμπειρία χρηστών και αναλυτικές δοκιμές, η DXRACER CRAFT αποτελεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε αντοχή, εργονομία και κομψότητα, ιδανική για όσους θέλουν μια gaming καρέκλα που μπορεί να σταθεί και ως επαγγελματική καρέκλα γραφείου.