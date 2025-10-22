Η παρέμβαση Δένδια μέσω της απουσίας του, οι κολακείες και τα πυρά Μητσοτάκη σε Δούκα και η Γκίλφοϊλ

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το παρασκήνιο της απουσίας και της παρέμβασης Δένδια.

Ενώ χθες ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που αποδίδει την ευθύνη προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο Νίκος Δένδιας διένειμε μια δήλωση του για το θέμα.

Άλλωστε από το πρωί ήταν κεντρικό πρόσωπο στη συζήτηση, όμως το ενδιαφέρον είναι ότι απουσίαζε από την αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντ’ αυτού, στα κυβερνητικά έδρανα εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρέθηκε ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος συνήθως πηγαίνει σε τελετές, παρελάσεις κ.ο.κ.

