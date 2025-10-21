Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει βιντεάκια και memes με το «6-7».

Η «νέα γενιά» και η αργκό που δημιουργεί και χρησιμοποιεί ανέκαθεν τρέλαιναν τους ενήλικες και ειδικά τους δασκάλους.

Εκπαιδευτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν πλέον τη χρήση του όρου «6 - 7», μιας φαινομενικά ακατανόητης φράσης που ακούγεται ξαφνικά στην τάξη, συνήθως όταν κάποιος πει «six» (έξι) και οι υπόλοιποι απαντήσουν «seven» (επτά).

Το «παιχνίδι» συνοδεύεται συχνά και από μια χαρακτηριστική χειρονομία με τα χέρια, σαν να «ζογκλάρει» κανείς.

