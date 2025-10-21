Το νέο PS5 Pro είναι εδώ, τι δείχνει νέο αναλυτικό video για τις λειτουργίες του

Δείτε το νέο PS5 Pro που κυκλοφορεί εδώ και μέρες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα έκδοση του PS5 Pro, γνωστή με το μοντέλο CFI-7121, έχει φτάσει στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει υποβληθεί σε αναλυτικό teardown από τον YouTuber Austin Evans, αποκαλύπτοντας ορισμένες σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό του κονσόλας και στον συνοδευτικό DualSense Controller.

Σε αντίθεση με το PS5 Slim, η νέα αυτή εκδοχή του PS5 Pro δεν φέρνει βελτιώσεις στην απόδοση, διατηρώντας την ίδια χωρητικότητα αποθήκευσης των 2TB και παρόμοια εμφάνιση με την προηγούμενη έκδοση.

Ωστόσο, η κονσόλα είναι ελαφρύτερη κατά 87 γραμμάρια, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις αλλαγές στο εσωτερικό του, όπως ένας διαφορετικός ανεμιστήρας που φαίνεται να χρησιμοποιεί διαφορετικά ρουλεμάν, καθώς και μια πιο λεπτή τροφοδοσία ρεύματος και πίσω ψύκτρα.

Επιπλέον, η αφαίρεση των VRM από τη μητρική πλακέτα πιθανότατα βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του βάρους.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση κατά το gaming, το νέο PS5 Pro αποδεικνύεται περίπου 3-4% πιο αποδοτικό σε παιχνίδια που υποστηρίζουν τη λειτουργία PS5 Pro Enhanced, όπως το Gran Turismo 7.

Υπό αυτή την έννοια, η κονσόλα λειτουργεί πιο αθόρυβα, με έως και 20% χαμηλότερο θόρυβο και λιγότερο ενοχλητικό βουητό, ενώ παραμένει ελαφρώς πιο δροσερή και αποδοτικότερη ενεργειακά χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστικά επιδόσεις ανώτερες από το προηγούμενο μοντέλο.