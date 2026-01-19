H Apple ίσως χρησιμοποιήσει υγρό μέταλλο στο σημείο δίπλωσης του iPhone Fold

Τι παίζει με το iPhone Fold και τα όσα φέρνει η Apple

Το πρώτο foldable iPhone της Apple, που έχει «βαπτιστεί» ανεπίσημα iPhone Fold, αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος μαζί με την σειρά iPhone 18 Pro, και μια νέα διαρροή αποκαλύπτει λεπτομέρειες κατασκευής με χρήση υγρού μετάλλου (liquid metal) στο σημείο δίπλωσης (hinge) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειωμένη καταπόνηση.

H Apple πειραματίζεται στο υλικό αυτό εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Το κύριο σώμα του iPhone Fold θα χρησιμοποιεί νέο τιτάνιο, ισχυρότερο και ελαφρύτερο από αυτό των πρόσφατων μοντέλων, ενώ οι διαστάσεις του θα είναι ασυνήθιστες.

Η εσωτερική οθόνη αναμένεται να είναι 7,76 ιντσών και εξωτερική 5,49 ιντσών, ενώ θα έχει διπλή πίσω κάμερα και πιθανότατα θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027.

Η φήμη ενισχύει τις προσδοκίες για καινοτομία από την Apple στην αγορά των foldables, στην οποία -η αλήθεια είναι- πως θα μπει αρκετά μετά από τους βασικούς της ανταγωνιστές.