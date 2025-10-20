Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου: Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;

Πότε η ατμόσφαιρα θα γίνει αφιλόξενη για οργανισμούς που εξαρτώνται από οξυγόνο;

Ομάδα ερευνητών της NASA, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Toho στην Ιαπωνία, χρησιμοποίησαν υπερυπολογιστές για να εκτιμήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Γης.

Οι προσομοιώσεις τους δείχνουν ότι η ζωή στον πλανήτη μας, τόσο η ανθρώπινη όσο και η μικροβιακή, θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις καθώς ο Ήλιος θα συνεχίσει να θερμαίνεται και να διαστέλλεται.

