Νέος μηχανισμός της Meta θα σας βοηθάει να βρίσκετε «κρυμμένους θησαυρούς» στις φωτογραφίες σας

Η Meta θα ενσωματώσει λειτουργίες ΑΙ που θα βοηθούν τον χρήστη

Η Meta παρουσίασε μια νέα προαιρετική λειτουργία AI για τους χρήστες του Facebook στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η οποία στοχεύει στο να βελτιώσει την ελκυστικότητα των φωτογραφιών και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στο ρολό κάμερας του κινητού τηλεφώνου τους. Αν επιλέξει να ενεργοποιήσει κάποιος αυτή τη λειτουργία, το AI της Meta θα σαρώσει το ρολό της κάμερας, θα ανεβάσει τις μη δημοσιευμένες φωτογραφίες στο cloud της Meta και θα εντοπίσει «κρυμμένους θησαυρούς» ανάμεσα σε εικόνες όπως στιγμιότυπα οθόνης, αποδείξεις και άλλες τυχαίες φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, το AI προτείνει ευφάνταστες επεξεργασίες, όπως κολάζ, επανασχεδιασμούς με AI, ανακεφαλαιώσεις ή θεματικά άλμπουμ γενεθλίων, γάμων και ταξιδιών για να κάνουν τις φωτογραφίες πιο ελκυστικές για sharing. Η λειτουργία αυτή είναι αποκλειστικά για φωτογραφίες που δεν έχουν ανέβει ακόμα στο Facebook και όχι για αυτές που ήδη έχουν δημοσιευτεί. Οι προτάσεις και οι επεξεργασίες που δημιουργούνται από το AI είναι ιδιωτικές και ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο για το ποιες θα αποθηκεύσει ή θα μοιραστεί.

Η Meta διαβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες από το ρολό για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα AI της ή για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει να επεξεργαστεί τις εικόνες με τα εργαλεία AI ή να τις μοιραστεί. Η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του Facebook. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς απαιτεί τη συνεχή πρόσβαση και αποστολή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο στο cloud της Meta, ακόμα κι αν ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά άμεσα με τις προτάσεις.

Ορισμένοι χρήστες έχουν αναφέρει ότι βρήκαν τις σχετικές ρυθμίσεις ενεργοποιημένες από προεπιλογή, χωρίς να έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση. Επιπλέον, το πόσο βαθιά και αναλυτικά η τεχνητή νοημοσύνη μελετά τα δεδομένα, όπως πρόσωπα και τοποθεσίες στις φωτογραφίες, εγείρει ερωτήματα για την ιδιωτικότητα και τη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η Meta επιμένει ότι σκοπός της λειτουργίας είναι να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύψουν και να μοιραστούν καλύτερα τις φωτογραφίες τους, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και στον έλεγχο από τον χρήστη, αλλά η κριτική επικεντρώνεται στη διαχείριση και την πιθανή εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαίδευσης AI και επιτήρησης.

Το νέο αυτό χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο προς το παρόν σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ η Meta σχεδιάζει να το επεκτείνει σε άλλες χώρες σύντομα.