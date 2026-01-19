Το TikTok εφαρμόζει νέο πρόγραμμα ανίχνευσης ανήλικων χρηστών στην Ευρώπη

Σκληραίνει τα μέτρα του το TikTok στην Ευρώπη

Το TikTok ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει σε όλη την Ευρώπη ένα νέο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης ηλικίας για να αποκλείσει χρήστες κάτω των 13 ετών, αξιολογώντας στοιχεία προφίλ, ανεβασμένα βίντεο και patterns συμπεριφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες του που απαιτούν αυτήν την ελάχιστη ηλικία για να έχει κανείς λογαριασμό στην γνωστή πλατφόρμα social media.

Αν εντοπιστεί ύποπτος λογαριασμός, ελέγχεται από ειδικούς moderators χωρίς να γίνεται αυτόματα ban. Ο μηχανισμός ελέγχεται εδώ και ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εμφανιστεί προσαρμοσμένος σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των ανηλίκων.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις Ρυθμιστικές Αρχές της ΕΕ για επαλήθευση ηλικίας και την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, εφαρμόζοντας μέτρα όπως αυτά που είδαμε πρόσφατα στην Αυστραλία (για τους κάτω των 16).

Παρά τα πιθανά λάθη που μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν ακόμη και χρήστες άνω των 13, το σύστημα στοχεύει να ενισχύσει την τήρηση των κανονισμών.