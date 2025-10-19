Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί

Πότε «χάρη» και πότε «εξαιτίας», πότε «στα πλαίσια» και πότε «στο πλαίσιο», πότε «άμεσα» και πότε «αμέσως». Δείτε μερικά από τα λάθη που γίνονται συχνά

Πολλοί νομίζουν πως χρησιμοποιούν ορθά την ελληνική γλώσσα, αλλά νομίζουν λάθος. Πολλοί γράφουν, εκφράζονται, επικοινωνούν άλλοτε προφορικά κι άλλοτε γραπτά στην ελληνική γλώσσα αλλά δεν μπορούν να εντοπίσουν τα λάθη που -συχνά- κάνουν, κι αυτό διότι τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν το ορθό.

Και πολλοί θεωρούν πως η χρήση αρχαίων, «καθαρευουσιάνικων», λόγιων εκφράσεων τους προσδίδει κύρος αλλά αυτό που επιτυγχάνουν είναι απλώς να επιβεβαιώνεται -εν αγνοία τους- η άγνοιά τους επί της ελληνικής.

