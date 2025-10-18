Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με το θάνατο της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

Η υπόθεση του θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα μυστήριο που προσπαθεί να λύσει το Ανθρωποκτονιών.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε τη νύχτα της Παρασκευής στις οθόνες μας, για 31η τηλεοπτική σεζόν, με μία υπόθεση που θυμίζει θρίλερ. Θύμα, μια γνωστή κυρία της αθηναϊκής κοινωνίας, η Ελένη Παπαδοπούλου χήρα του πρώην υπουργού Βόρειας Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι μαζί με τη γάτα της. Στην αρχή όλοι μίλησαν για ένα τραγικό δυστύχημα αλλά τριάμισι χρόνια μετά η μυστηριώδης υπόθεση παίρνει άλλη τροπή με παρέμβαση Εισαγγελέα.

