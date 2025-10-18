Εκεί στον Νότο, εκεί οι Ζερβουδάκης, Γραμμένος

Οι Δημήτρης Ζερβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος, από τις 25/10 και για τέσσερα Σάββατα, θα βρεθούν στην κεντρική σκηνή του «Σταυρού του Νότου»

Η μουσική είναι (και) συνάντηση, αποχωρισμός, καταστροφή, επιστροφή, συνέχεια, μοναξιά, παρέα, τσιγάρο, καφές, ουίσκι, του Καρρά οι δίσκοι, ο «Βραχνός Προφήτης» του Θανάση Παπακωνσταντίνου, «Η πριγκηπέσσα» του Μάλαμα, τα διαχρονικά των δικών μας κλασικών, του Μάνου, του Μίκη, του Νιόνιου, τα ανυπέρβλητα του Άκη Πάνου, η φωνή του Καζαντζίδη, η μελοποιημένη ποίηση και ξανά η συνάντηση. Όλα τα προηγούμενα, αυθόρμητα γραμμένα και τυχαία (;) επιλεγμένα ήθελαν, και θέλουν, να τονίσουν τον συλλογικό χαρακτήρα, πνεύμα, αυτής της τέχνης, αυτής της άχρονης έκφρασης. Τα τραγούδια ανήκουν στον εαυτό τους και στους ανθρώπους που τα βρίσκουν. Ε, κάτι τέτοιο γίνεται και με τους δημιουργούς τους. Στον εαυτό τους ανήκουν και στους ανθρώπους που τους ψάχνουν, ξέρουν ότι ταιριάζουν, και μαζί φτιάχνουν την από κοινού αντίδραση-δράση.

Τι θα γίνει, λοιπόν, αν βάλουμε στην ίδια σκηνή τους Δημήτρη Ζερβουδάκη, Σπύρο Γραμμένο; Θα συνομιλήσουν, θα τραγουδήσουν, θα ανταλλάξουν στιχάκια, τραγουδάκια, όμορφα λογάκια και θα μοιράσουν μελωδικές εικόνες, θα εμφανίσουν νέες προοπτικές, θα φροντίσουν τις παλιές και στο τέλος θα βοηθήσουν στη σύνταξη, ανασύνταξη, των μαχητικών, συναισθηματικών μας προθέσεων. Αυτό θα γίνει στον «Σταυρό του Νότου» (κεντρική σκηνή) από τις 25 Οκτωβρίου και για τέσσερα Σάββατα. Γι’ αυτό, αφήστε ό,τι σας βαραίνει και κλείστε θέση στη συνάντηση των δύο καλλιτεχνών.

Άσε το σκρολάρισμα και άκουσε Ζερβουδάκη, Γραμμένο



Και εκεί που ξεκινάς να πίνεις τον καφέ, να σκρολάρεις και να διαβάζεις χρήσιμα και άχρηστα πράγματα, ανοίγεις τη γνωστή πλατφόρμα παραγωγής οπτικοακουστικού περιερχόμενου και πληκτρολογείς τα ονόματα των δύο καλλιτεχνών. Πρώτα ο Ζερβουδάκης. Αυτή η ακύμαντη φωνή που ορθώνεται, χαμηλώνει και με πείσμα συνεχίζει… Στίχοι που στα λένε με ποιητικό τρόπο και ακούσματα λυρικά, άκρως μελωδικά, οικεία και γνωστά (πια). Και να μην ξέρει την ιστορία αυτού του τύπου, του δίνεις τον σεβασμό σου και τον αφήνεις να σε πάει μακριά, πολύ μακριά. Σαν πετραδάκι που τσουλάει στον δρόμο με οργή και διακριτική μανία.

Και μετά έρχεται ο Γραμμένος, ο Σπύρος ο Γραμμένος. Η φωνή και η εικόνα επιβεβαιώνει το ανεπιβεβαίωτο! Πώς να το πούμε αλλιώς; Ξέρετε, αυτό το κάπου σε έχω δει, ακούσει, κάπου σε ξέρω. Ε, αυτό το «κάπου» είναι η χροιά της φωνής, η σατιρική διάθεση, προσέγγιση, κάποιο πέρασμα που έβγαλε συμπέρασμα με τον Φοίβο σε κάτι «Νούμερα» σε κάποια «Ταράτσα»… Α, κι ένα βιντεάκι που έγινε viral στην ΕΡΤ. Σε κάποια εκπομπή της κρατικής, σε ανυποψίαστη στιγμή, σε κάποια ενδιάμεση στιγμή κάποιος ζήτησε τον «Κουκολοφόρο». Και ο Γραμμένος φυσικά και το είπε και η κάμερα το έγραψε και ο Γραμμένος έγινε για τους σωστούς-λάθος λόγους viral. Φανταστείτε, λοιπόν, τι έχει να γίνει όταν θα βρεθεί με τον Ζερβουδάκη στον «Σταυρό του Νότου»…

Ένωση δυνάμεων σημαίνει ζεστασιά τον χειμώνα



Το δελτίο Τύπου ευσύνοπτο και ουσιαστικό (από Zuma Communications) τα λέει όπως είναι. Αντιγράφουμε. «Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς, με τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή και ο Σπύρος Γραμμένος, γνωστός για την αυθεντικότητά του και την ικανότητά του να συνδυάζει την τέχνη με την κοινωνική του συνείδηση, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς του φετινού χειμώνα. Τραγούδια του Δημήτρη όπως τα «Ανείπωτα», «Γράμμα σ’ έναν ποιητή», «Βαριά ποτά βαριά τσιγάρα», «Πλατεία Ναυαρίνου» συμβαδίζουν με τα τραγούδια του Σπύρου όπως τα «Κουκουλοφόρος», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου», «Έπεσα απ’ τα σύννεφα» και παρέα με διασκευές κοινών αγαπημένων τους τραγουδιών θα μας παρουσιάσουν ένα ολοκαίνουργιο live που θα συζητηθεί! Φυσικά δεν θα λείψει και το χιούμορ, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή». Απ’ όλα αυτά εσείς κρατήστε τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τον συνδυασμό αυτών που θα ζεστάνουν (σ.σ οκ, κλισέ, αλλά έτσι είναι) τον φετινό χειμώνα.

INFO

Δημήτρης Ζερβουδάκης – Σπύρος Γραμμένος

Στον «Σταυρό του Νότου» [κεντρική σκηνή]

Για τέσσερα Σάββατα [25 Οκτωβρίου και 1,8,15 Νοεμβρίου]

Ώρα έναρξης: 22:00

Είσοδος: 15 ευρώ.

Εισιτήρια ΕΔΩ

Απαγορεύεται η είσοδος στους ανήλικους κάτω των 17 εάν δεν συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες τους.

Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975.

