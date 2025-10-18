Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

Πώς οι Βούλγαροι κατάφεραν να εξοντώσουν τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης) από το 1878 ως το 1906.

Με τη Συνθήκη του Βερολίνου (1/12 Ιουλίου 1878) ιδρυόταν Αυτόνομη Βουλγαρική Ηγεμονία βόρεια του Αίμου, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι επαρχίες της Βάρνας και της Σόφιας. Το βουλγαρικό κράτος τελούσε υπό την άμεση εποπτεία και καθοδήγηση της Ρωσίας.

Ηγέτης της Αυτόνομης Βουλγαρικής Ηγεμονίας εξελέγη από τη Σοβράνιε (Βουλή), ο Αλέξανδρος Βάτεμπεργκ, ανιψιός της τσαρίνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ονομάστηκε Roumelie Orientale.

