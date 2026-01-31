Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές ελληνικών αρχαιοτήτων

Αρχαία και μεταγενέστερα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν εκτός Ελλάδας, φθορές σε αρχαία και βυζαντινά μνημεία και άλλες απαράδεκτες ενέργειες των Γερμανών κατακτητών (1941-1944)

Η τριπλή κατοχή της χώρας μας (από Ιταλούς, Γερμανούς και Βούλγαρους) κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχε τραγικά αποτελέσματα για την Ελλάδα.

Ανάμεσα σε όλα τα άλλα υπήρχαν κλοπές και φθορές πολιτιστικών θησαυρών από τους κατακτητές. Κυρίαρχη θέση και σ’ αυτό τον τομέα κατέχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εμφανίζονταν ως αρχαιολάτρες (ορισμένοι όντως ήταν πραγματικοί λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας) και μάλιστα είχαν ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα αρχαιολογικές ανασκαφές, με άδεια των κυβερνήσεων στον ελλαδικό χώρο.

Στα χρόνια της Κατοχής, παρά τις αντίθετες διαταγές, Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες προκάλεσαν φθορές, ανεπανόρθωτες μερικές φορές, σε διάφορα μνημεία, ενώ πολλοί αξιωματικοί κυρίως, φεύγοντας από την Ελλάδα πήραν μαζί τους ως «ενθύμια» διάφορα αρχαία αντικείμενα.

