Βατικανό: Για πρώτη φορά έπειτα από 500 χρόνια θα προσευχηθούν μαζί ο Βρετανός βασιλιάς και ο πάπας

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα παραστούν σε ειδική οικουμενική τελετή στην Καπέλα Σιξτίνα, ενισχύοντας την ενότητα των Χριστιανικών Εκκλησιών.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί δημόσια μαζί με τον πάπα, από την εποχή της Μεταρρύθμισης πριν από 500 χρόνια. Πρόκειται για κίνηση υψηλής σημασίας στις σχέσεις μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, της οποίας ο βασιλιάς Κάρολος είναι Ανώτατος Κυβερνήτης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr