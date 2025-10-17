Στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» με συνολικό κέρδος που αγγίζει τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Μια συνηθισμένη ημέρα στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης μετατράπηκε στην πιο ευτυχισμένη στιγμή ενός ανθρώπου που ξύπνησε… εκατομμυριούχος.

Η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ δεν ανέδειξε απλώς έναν νικητή — ανέδειξε έναν υπερτυχερό, ο οποίος είδε το δελτίο του να μετατρέπεται σε «χρυσό» χαρτί συνολικής αξίας 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, το τυχερό δελτίο της πρώτης κατηγορίας κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 5.762.367,64 ευρώ. Ωστόσο, η απίστευτη τύχη του παίκτη δεν σταμάτησε εκεί. Το ίδιο δελτίο σημείωσε επιπλέον 19 επιτυχίες στη 2η κατηγορία, αποφέροντάς του ακόμη 1.900.000 ευρώ.

Με μία μόνο κίνηση, ένα δελτίο των μόλις 20 ευρώ στάθηκε ικανό να αλλάξει ριζικά μια ζωή.

Το πρακτορείο της τύχης

Το νικητήριο δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 158, στην καρδιά της Χαριλάου, ιδιοκτησίας των Θόδωρου Βάιου και Αναστάσιου Απιδόπουλου.

Οι ιδιοκτήτες του πρακτορείου, εμφανώς συγκινημένοι και ενθουσιασμένοι, ανέφεραν πως ο παίκτης είχε συμπληρώσει 20 στήλες, εκ των οποίων οι 19 βρήκαν απόλυτη επιτυχία στην 2η κατηγορία.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο!» δηλώνουν, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα που επικρατεί από τη στιγμή που έγινε γνωστό το αποτέλεσμα. Το πρακτορείο έχει ήδη μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής, με πολλούς περίεργους και επίδοξους τυχερούς να σταματούν για να μάθουν λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ

Ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) διαλογή της 2976ης

κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €5.762.367,64.

Επίσης, είκοσι (20) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00

για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/10/2025 είναι €1.000.000 τουλάχιστον