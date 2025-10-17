«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Αυτοψία στη Θεσσαλία - Τι λένε οι κτηνοτρόφοι
Το Newsbomb βρέθηκε στους Βουτυράδες Θεσσαλίας και μεταφέρει συγκλονιστικές εικόνες απόγνωσης - Για πρώτη ίσως φορά, ο «σιτοβολώνας» της Ελλάδας κινδυνεύει με ερήμωση
Ο σιτοβολώνας της Ελλάδας από τα πανάρχαια χρόνια, ο θεσσαλικός κάμπος, αυτή τη στιγμή έχει χάσει τεράστιο -και σε πολλές περιοχές ολόκληρο- το ζωικό της κεφάλαιο, στα αιγοπρόβατα, λόγω της πρωτοφανούς έξαρσης της ευλογιάς που ξέσπασε από τη βόρεια Ελλάδα και σύντομα έπληξε σφοδρά και την κεντρική.
