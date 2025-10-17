Τέλος εποχής για το desktop messenger app του Facebook

Τέλος για το Facebook Messenger App για το desktop

Η Meta αποφάσισε να κλείσει την εφαρμογή Messenger για macOS και Windows, με τον τελικό τερματισμό να προγραμματίζεται για τις 15 Δεκεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία μέσω email σε ιστοσελίδα του εξωτερικού, καθοδηγώντας τους χρήστες προς τη χρήση της ιστοσελίδας του Messenger ή της εφαρμογής Facebook στα Windows για τη συνέχιση των συνομιλιών τους.

Η εταιρεία δεν έχει δώσει επίσημη εξήγηση για την απόφαση αυτή, ωστόσο αναφέρει ότι οι χρήστες θα λάβουν ειδοποίηση για τον τερματισμό της υπηρεσίας και δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μετά την αναφερόμενη ημερομηνία.

Για να διασφαλιστεί η αποθήκευση των συνομιλιών στο μέλλον, η Meta συνιστά στους χρήστες να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ασφαλούς αποθήκευσης και να προσθέσουν έναν κωδικό PIN στο λογαριασμό τους, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω της επιλογής του εικονιδίου του γραναζιού πάνω από τη φωτογραφία προφίλ, στη συνέχεια να επιλέξουν Απόρρητο & Ασφάλεια, να προχωρήσουν στις συνομιλίες με κρυπτογράφηση end-to-end και να ενεργοποιήσουν την αποθήκευση μηνυμάτων.

Το Messenger ξεκίνησε ως ξεχωριστή εφαρμογή από το Facebook το 2014, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ αργότερα η Meta επιχείρησε να ενοποιήσει το Messenger με το Instagram Direct Messaging, αλλά αποσύρθηκε από αυτή την πρωτοβουλία το 2023.

Η απόφαση να εγκαταλειφθούν οι εφαρμογές για υπολογιστές δεν υποδηλώνει μείωση του ενδιαφέροντος της Meta για τα μηνύματα, αλλά αντικατοπτρίζει την τάση των περισσότερων χρηστών να χρησιμοποιούν τις mobile εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες της εταιρείας.