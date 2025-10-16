ΜΑΤ μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να φύγει τώρα η Αστυνομία», λένε οι φοιτητές
Κινητοποιήσεις φοιτητών για το άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών.
Σε εφαρμογή έχουν μπει τα αυστηρά μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση, με τις Αστυνομικές Δυνάμεις να βρίσκονται μπροστά στη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Φοιτητές ξεκίνησαν κινητοποιήσεις και στο βίντεο που εξασφάλισε το Orange Press Agency, φαίνεται η στιγμή που τα μπλοκ των φοιτητών έφτασαν στο σημείο και βρήκαν μπροστά τους διμοιρίες των ΜΑΤ που δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν.
