Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

Σε ένα από τα πλέον πολύβουα σημεία του Εθνικού Δρυμού αγέλη λύκων κυνήγησε ελάφι!

Ένα ασυνήθιστο, για τα ελληνικά δεδομένα, περιστατικό κατέγραψε κάμερα στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στη λίμνη Μπελέτσι, καθώς ένα ελάφι βούτηξε για να σωθεί από αγέλη λύκων!

Στο βίντεο φαίνεται το ελάφι να καταδιώκεται από τους λύκους και μη έχοντας άλλη επιλογή πέφτει στα νερά της λίμνης ενώ οι λύκοι περιμένουν απέξω.

