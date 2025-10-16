Η Apple ανακοίνωσε τα νέα της MacBook Pro και iPad

Γνωρίστε τα νέα MacBook Pro και iPad της Apple

Η Apple ανακοίνωσε τη νέα 14-ιντση έκδοση του MacBook Pro εξοπλισμένη με το νέο επεξεργαστή M5, ο οποίος φέρνει σημαντική βελτίωση στην απόδοση, ειδικά σε εργασίες με τεχνητή νοημοσύνη. Ο M5 διαθέτει 10-πύρηνη GPU με νευρωνικό επιταχυντή σε κάθε πυρήνα, προσφέροντας έως και 3,5 φορές ταχύτερη απόδοση σε AI σε σύγκριση με τον προκάτοχό του M4, μαζί με έως 1,6 φορές πιο γρήγορα γραφικά.

Η σχεδίαση του laptop παραμένει ίδια με το προηγούμενο μοντέλο, με την ίδια οθόνη Liquid Retina XDR, το ίδιο σύστημα θυρών και την ίδια εξαιρετική αυτονομία μπαταρίας που μπορεί να φτάσει έως και τις 24 ώρες. Η βασική έκδοση ξεκινά από τα 1.599 δολάρια με 16GB μνήμης RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου SSD, ενώ υπάρχουν επιλογές με περισσότερη μνήμη και αποθήκευση που φτάνουν έως 24GB RAM και 1TB SSD, με τιμές έως 1.999 δολάρια.

Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελίες από τις 15 Οκτωβρίου, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στις 22 Οκτωβρίου. Η πιο εντυπωσιακή αναβάθμιση του M5 βρίσκεται στην ταχύτητα των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης και στη βελτιωμένη αποθήκευση, καθιστώντας το νέο MacBook Pro ιδανικό για δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές και χρήστες που αξιοποιούν AI τοπικά και με απόλυτη προστασία ιδιωτικότητας, καθώς πολλές διεργασίες εκτελούνται απευθείας στη συσκευή χωρίς αποστολή δεδομένων στο cloud.

Σε ό,τι αφορά τα νέα iPad Pro, η εταιρεία παρουσίασε τα νέα 11-ιντσα και 13-ιντσα μοντέλα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με τον νέο επεξεργαστή M5 και προσφέρουν σημαντική αύξηση στην απόδοση σε σχέση με τα προηγούμενα. Αν και ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά παραμένουν εν πολλοίς ίδια με τα μοντέλα του προηγούμενου έτους, η αναβάθμιση του M5 στο εσωτερικό τους τα καθιστά ιδανικά για δημιουργούς περιεχομένου και απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν μια φορητή συσκευή με ισχύ αντί για παραδοσιακό φορητό υπολογιστή.

Ο επεξεργαστής M5 χρησιμοποιεί τη διαδικασία κατασκευής 3nm της TSMC και διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις ανάλογα με την αποθηκευτική χωρητικότητα: μοντέλα με 256GB και 512GB διαθέτουν M5 με 9-πύρηνη CPU (3 πυρήνες υψηλής απόδοσης και 6 αποδοτικότητας), 10-πύρηνη GPU και 12GB RAM, ενώ οι εκδόσεις με 1TB και 2TB έχουν έναν επιπλέον πυρήνα υψηλής απόδοσης και 16GB RAM.

Οι οθόνες OLED Ultra Display XDR των iPad Pro φτάνουν σε φωτεινότητα 1.000 nits με κορυφαία απόδοση στα 1.600 nits, προσφέροντας εξαιρετική εμπειρία προβολής και επεξεργασίας HDR περιεχομένου, ενώ τα νέα μοντέλα παραμένουν λεπτά και ελαφριά, με το 11-ιντσο να έχει πάχος 5,3 χιλιοστά και βάρος κάτω από ένα κιλό και το 13-ιντσο πάχος 5,1 χιλιοστά και βάρος 1,29 κιλά.

Η τιμή για το 11-ιντσο μοντέλο ξεκινά από 999 δολάρια (1.199 με 5G), ενώ το 13-ιντσο ξεκινά από 1.299 δολάρια (1.499 με 5G), τιμές που παραμένουν ίδιες με πέρυσι, διατηρώντας υψηλό κόστος αλλά χωρίς αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.