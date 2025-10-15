Η Τζόρτζια Μελόνι αστειεύεται: «Θα σκότωνα κάποιον αν έπρεπε να κόψω το κάπνισμα»
Τι απάντησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο «αίτημα» Ερντογάν να κόψει το κάπνισμα.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αστειεύτηκε τη Δευτέρα λέγοντας ότι «πιθανότατα θα σκότωνε κάποιον» αν αναγκαζόταν να σταματήσει το κάπνισμα.
Η 48χρονη Ιταλίδα, γνωστή για το δυναμικό αλλά και ανεπιτήδευτο στυλ της, ακούστηκε να παραδέχεται - κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Αίγυπτο- ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να εγκαταλείψει τη συνήθειά της, καθώς αντάλλασσε χαριτολογίες με άλλους ηγέτες.
