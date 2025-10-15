Στα 90 της, πήρε πτυχίο στην αγγλική φιλολογία, στέλνοντας το πιο τρανταχτό μήνυμα: «Ποτέ δεν είναι αργά»

Η Μαριέτ ΜακΦάρλαντ αποφοίτησε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 70 χρόνια μετά την εγγραφή της στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει θέληση, όλα τα εμπόδια μπορούν να σβηστούν.

Η ιστορία της Μαριέτ ΜακΦάρλαντ αποτελεί την ευχάριστη και γεμάτη αισιοδοξία είδηση της ημέρας. Στα 90 χρόνια της, κατάφερε να πάρει το πτυχίο της στην αγγλική φιλολογία, αποφοιτώντας από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Τα εμπόδια πολλά, όμως εκείνη επικεντρώθηκε στον στόχο της και δεν μετακίνησε ποτέ το βλέμμα της από εκεί. Και τα κατάφερε. Μέσα από το επίτευγμά της στέλνει σήμερα το πιο ηχηρό μήνυμα σε κάθε άνθρωπο εκεί έξω, που διστάζει ή φοβάται να διεκδικήσει όσα λαχταράει, να κυνηγήσει τη ζωή που ονειρεύεται.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Μαριέτ ΜακΦάρλαντ ήταν ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα και στόχους για το μέλλον. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο και άρχισε να σχεδιάζει τη ζωή της, όταν ο έρωτας της «χτύπησε» την πόρτα.

