Η Samsung αποκαλύπτει το νέο της Android XR Headset στις 21 Οκτωβρίου (vid)

Επίσημα αποκαλυπτήρια για το νέο headset της Samsung την άλλη εβδομάδα

Η Samsung ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα το πρώτο της headset επαυξημένης πραγματικότητας με την κωδική ονομασία Project Moohan, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει με το εμπορικό όνομα Galaxy XR, στις 21 Οκτωβρίου 2025. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του καναλιού της εταιρείας στο YouTube, με τίτλο Worlds Wide Open, υπογραμμίζοντας την έναρξη μιας νέας εποχής.

Το headset αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Qualcomm και τη Google, βασιζόμενο στη νέα πλατφόρμα Android XR, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για συσκευές μικτής πραγματικότητας και ενσωματώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης. Το Galaxy XR διαθέτει δύο οθόνες με τεχνολογία micro-LED ανάλυσης 4K, με συνολική απόδοση πάνω από 29 εκατομμύρια pixels, ξεπερνώντας τόσο το Apple Vision Pro όσο και το Meta Quest 3 ως προς την πυκνότητα των pixel, η οποία φτάνει τα 4.032 ppi.

Τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon XR2+ Gen 2 της Qualcomm, σε συνδυασμό με 16 GB μνήμης RAM, εξασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Το σύστημα ενσωματώνει πληθώρα αισθητήρων και καμερών, μεταξύ των οποίων τέσσερις εσωτερικές κάμερες για ακριβή παρακολούθηση της κίνησης των ματιών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και αισθητήρες που παρακολουθούν τα χέρια και το περιβάλλον του χρήστη για ασφαλή και ευέλικτη αλληλεπίδραση. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με φουτουριστική αισθητική, παρόμοια με το Apple Vision Pro, με καμπυλωτό μπροστινό τμήμα, ματ μεταλλικό πλαίσιο και εσωτερική επένδυση με απαλή υφή για μέγιστη άνεση.

Το βάρος της φτάνει τα 545 γραμμάρια, καθιστώντας την ελαφρύτερη από το Apple Vision Pro, ενώ περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο λουρί μέσω δακτυλίου στο πίσω μέρος. Στο δεξί λουρί υπάρχει touchpad, ενώ στην κορυφή βρίσκονται τα πλήκτρα έντασης ήχου και ενεργοποίησης. Το headset θα συνοδεύεται από ζεύγος controllers με απτική ανάδραση για ακριβή αλληλεπίδραση σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα, όπως σε παιχνίδια ή εφαρμογές παραγωγικότητας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται σε περίπου 2 ώρες με κανονική χρήση και 2,5 ώρες με αναπαραγωγή βίντεο, ενώ η τιμή του αναμένεται να ξεκινά από τα 1.800 δολάρια, καθιστώντας το ακριβότερο από το Meta Quest 3 αλλά φθηνότερο από το Apple Vision Pro.

Η Samsung στοχεύει στην πώληση περίπου 100.000 μονάδων κατά την αρχική φάση, με την τελική παραγωγή να προσαρμόζεται ανάλογα με την αγοραστική ζήτηση.