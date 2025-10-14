Φοινικούντα: Τα λόγια του 22χρονου φερόμενου δράστη πριν πυροβολήσει τον 68χρονο

Τα λόγια του 22χρονου δράστη λίγο πριν δολοφονήσει τον 68χρονο στη Φοινικούντα.

Συνελήφθη σήμερα (14/10) ο δράστης της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, και ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού του εγκλήματος αποκάλυψε τα λόγια του φυσικού αυτουργού λίγο πριν τον πυροβολήσει.

Όπως επισημαίνει το Mega, ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού του δράστη, το θύμα πριν από χρόνια έκανε κάτι παράνομο σε βάρος του πελάτη του και μάλιστα φέρεται να τον δωροδόκησε για τη σιωπή του.

