Το 29% των ανθρώπων θεωρεί πως στο dating, αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag πλέον

Για την ακρίβεια, είναι πλέον σημαντικός παράγοντας για να μην προχωρήσει μία γνωριμία ή ένα πρώτο ραντεβού σε κάτι πιο ουσιαστικό.

Υπάρχουν διάφορα red flags που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο dating. Ένα εξ αυτών, είναι και η ανεργία. Σε μία δύσκολη σύγχρονη εποχή, οι Αμερικανοί θεωρούν πως εκτός από την έλλειψη σεβασμού στα προσωπικά όρια, η οικονομική αστάθεια είναι ένας ακόμη βασικός λόγος για να μην προχωρήσουν παρακάτω με τον άνθρωπο που τους ενδιαφέρει.

Ωστόσο, η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται να φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο παράγοντα ανησυχίας: την ανεργία.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Tawkify, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 29% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί την ανεργία ως red flag, στο πλαίσιο του dating.

