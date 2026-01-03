«Είμαστε όλοι με τη Βενεζουέλα»: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έλαβε χώρα έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα για τη Βενεζουέλα. Την ίδια στιγμή το ΥΠΕΞ προχώρησε σε ανάρτηση για το γεγονός.

Δυναμικό ήταν το «παρών» έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας άρχισε στις 18:00 το απόγευμα

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ' τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.

«Είμαστε όλοι με τη Βενεζουέλα», «Η Βενεζουέλα, το νέο Βιτενάμ», «Hands off Venezuela» ήταν λίγα από τα αναγραφόμενα συνθήματα στα πανό.

