The Lost Station Girls: Σε αυτή τη σειρά δεν θα πατήσεις ούτε μία φορά pause

Ένα γαλλικό αστυνομικό δράμα που δεν χάνεται.

Το «The Lost Station Girls» είναι από τις σειρές που ανυπομονούσα να δω αυτόν τον μήνα και αποδείχθηκε πως είχα δίκιο που πίστευα ότι θα ήταν από τις πολύ καλές του Disney+. Είναι γαλλική σειρά, βασισμένη σε αληθινή ιστορία και απόλυτα συγκλονιστική, που αν μη τι άλλο το καταλαβαίνεις και από τον τίτλο. Τίποτα καλό δεν προμηνύεται όταν πρόκειται για κορίτσια που έχουν εξαφανιστεί. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε την Καμίλ Ραζά, που οι περισσότεροι την γνωρίσαμε από το Emily in Paris και αλήθεια της ταιριάζει το δράμα.

Η σειρά ακολουθεί την πραγματική εξαφάνιση μίας έφηβης και τη δολοφονία πέντε γυναικών, που έλαβαν χώρα στη νότια Γαλλία μεταξύ 1995 και 2001. Οι διάλογοι είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά τα υπόλοιπα με τα οποία καταπιάνεται το The Lost Station Girls είναι πέρα για πέρα αληθινά.

