Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα φαβορί για τη νίκη και η Βουγονία του Λάνθιμου

Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο - οι κορυφαίοι ζεν πρεμιέ των γενιών τους- σε κόντρα απόψε στις Χρυσές Σφαίρες.

Απόψε το βράδυ, Κυριακή 11 Ιανουαρίου απονέμονται οι Χρυσές Σφαίρες για το 2026 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Μεταξύ των κορυφαίων φετινών υποψηφίων των βραβείων που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ βρίσκονται μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Αριάνα Γκράντε, Σίνθια Ερίβο και Έμμα Στόουν.

Η ταινία One Battle After Another ηγείται των υποψηφιοτήτων συγκεντρώνοντας 9 συνολικά, ενώ ακολουθούν τα Sentimental Value με 8, το Sinners με 7, το Hamnet με 6, τα Frankenstein και Wicked: For Good με 5 και το It Was Kust an Accident με 4.

