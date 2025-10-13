Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα Σωματεία κέλεσαν σε απεργία αύριο 14 Οκτωβρίου.

Ημέρα 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, θα είναι αύριο (14/10) με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεκάδες Σωματεία να καλούν σε συγκεντρώσεις με φόντο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως σημειώνει η ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

