«Σκυλίσια ζωή»: Πώς γίνεται να μην υποφέρουμε;

Το Gazzetta βρέθηκε στο θέατρο «Eliart» και παρακολούθησε την παράσταση «Σκυλίσια ζωή».

Το θέατρο σου μαθαίνει πολλά. Πάνω απ’ όλα σου μαθαίνει τι είναι η ζωή και πώς να την αντέξεις. Τα θεατρικά κείμενα σου θυμίζουν ότι πρέπει, ως άνθρωποι, να ζήσουμε, να αγαπήσουμε, να παλέψουμε και να μην υποφέρουμε. Απλό. Πιο απλό δεν γίνεται. Εύκολο; Όχι βέβαια! Ποτέ δεν ήταν και μάλλον δεν θα είναι. Η θεατρική τέχνη, όμως, οφείλει να επιμένει. Ζορίζεσαι για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς λόγους; Ζήσε! Κάνε ό,τι μπορείς για να μείνεις όρθιος και να τιμήσεις την παρουσία σου σε αυτόν τον τόπο. Ναι, οι δυσκολίες είναι αμέτρητες. Άλλες αντικειμενικές και άλλες αυτές που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Και ενώ παίρνεις τη δύναμη του θεάτρου, έρχεται το ίδιο και σου θέτει το πιο μεγάλο και πιο δύσκολο ερώτημα. Απλό και αυτό. Ζόρικο και αυτό. Για διαβάστε. Εσύ θα σκότωνες κάποιον που αγαπάς; Το «βλέπω» να έρχεται. Το ψέλλισμα που δεν έχει συνοχή, δύναμη και μένει στα χείλη, πέφτει στο κενό και χάνεται. Τις αντιδράσεις και τους φόβους αναμέτρησης με ένα τόσο απίθανο (;) και άκρως ανατρεπτικό ερώτημα. Αν θες, όμως, να λέγεσαι άνθρωπος, πρέπει να τιμήσεις την αγάπη, τον συνάνθρωπο και την ανάγκη του, ανάγκη μας, να μην υποφέρει. Και κάπως έτσι κρατήσαμε ανοιχτή την αυλαία για το θεατρικό «Σκυλίσια ζωή».

Το ανατρεπτικό φίλτρο της κωμωδίας



Το έργο της Μάρτα Μπουτσάκα είναι μαύρη κωμωδία. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει στα τρίσβαθα του ανθρώπινου ψυχισμού με θάρρος και χαμόγελο. Απλό; Ναι. Δύσκολο; Πολύ [σ.σ τα είπαμε και στην αρχή]. Εδώ τίθεται το ζήτημα της ευθανασίας και των πολύ δύσκολων αποφάσεων. Και εντάξει, στις αποφάσεις που δεν έχουν να κάνουν με το αναπότρεπτο, όσο άβολες κι είναι, χάνεις μεν κάτι, αλλά μένεις όρθιος και προχωράς, με το τραύμα σου, αλλά προχωράς. Στην περίπτωση της εκούσιας θανάτωσης πώς συνεχίζεις; Πώς εκτελείς, αν το κάνεις, αυτό το βαρύ καθήκον που δεν ζήτησες; Ναι, στον κοινό τόπο ισχύει το η ζωή συνεχίζεται, εντούτοις όταν αφαιρείς μια άλλη κάτι πεθαίνει και μέσα σε αυτόν που εκτέλεσε τον «ανώδυνο» θάνατο.

Η συγγραφέας χειρίζεται ψύχραιμα και αποτελεσματικά το ζήτημα και το παραδίδει στους κατάλληλους ερμηνευτές, εκτελεστές. Η σκηνοθέτρια Αννέτα Παπαθανασίου αξιοποιεί την καλή μετάφραση της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και στήνει μια παράσταση γρήγορη, όχι βιαστική, επιπόλαια, και εύστοχη. Το κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται άμεσα, απλά και με την καλύτερη φροντίδα: το ανατρεπτικό φίλτρο της κωμωδίας. Το τελικό αποτέλεσμα το «παίρνει» μαζί του ο θεατής και το σκέφτεσαι χωρίς το βάρος της μοναδικής κατάστασης που εξετάζει η Μπουτσάκα.

Άξιοι ηθοποιοί



Η υπόθεση είναι αυτή. Δύο αδέλφια, ο Αντώνης και η Στέλλα, έρχονται αντιμέτωπα με σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν: διαζύγια, απιστίες, φοβίες, αγάπη, μητέρα, θάνατος. Ως πυρήνας της ιστορίας είναι η τελευταία έννοια και η μητέρα των δύο. Βρίσκεται σε γηροκομείο και την ίδια στιγμή λαμβάνει ιατρική φροντίδα για μια κατάσταση που είναι μη αναστρέψιμη. Κάποιος από τα αδέλφια πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση: ευθανασία για να μην υποφέρει. Αλλά πώς; Και σε αυτό το σημείο έρχεται ένα σκυλί και η δική του αμετάκλητη κατάσταση. Υποφέρει. Η επιλογή της διευκόλυνσης θανάτου είναι και εδώ πρόσφορη. Το σκυλί, όμως, ανήκει στην ανιψιά της Στέλλας και κόρη του Αντώνη. Ποιος θα της πει ότι πρέπει να πάρει μια τόσο δύσκολη απόφαση;

Το έργο ξεδιπλώνεται σε 11 σκηνές που καθεμία θα μπορούσε να είναι ξεχωριστό θέμα για θεατρικό. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται το σφρίγος της αφήγησης και ο χώρος για να δοκιμαστούν οι δύο άξιοι ηθοποιοί. Ο Γιώργος Τσαπόγας και η Εύη Γιαννακοπούλου διαθέτουν σκηνική χημεία και ερμηνευτική πειστικότητα. Το πεδίο της κωμωδίας τους προκαλεί και βγάζει τον καλύτερό τους εαυτό. Οι κωμικές καταστάσεις ισορροπούν σε λεπτό σχοινί και οι δυο τους αντέχουν το βάρος της ευθύνης. Τα κομμάτια των ηρώων που υποδύονται αναδεικνύονται ανάγλυφα, πεντακάθαρα. Το λιτό σκηνικό της Ματίνας Μέγκλα (σ.σ έχει κάνει και τα κοστούμια) διευκολύνει τη δράση και την αποτύπωση των συναισθηματικών αλλαγών. Επιπλέον, συνδράμει τη μετρημένη, πειθαρχημένη, κίνηση που έδωσε η Βρισηίδα Σολωμού. Συνολικά, το «Σκυλίσια ζωή» είναι μια καλά οργανωμένη παράσταση που χειρίζεται με ειλικρίνεια και ρεαλισμό ένα τόσο δύσκολο θέμα.

INFO

«Σκυλίσια ζωή», της Μάρτα Μπουτσάκα.

Θέατρο Eliart [Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα]

Συντελεστές

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου

Ηθοποιοί: Γιώργος Τσαπόγας, Εύη Γιαννακοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: Θεατρική Εταιρία Ορίζοντας

Ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή

Παρασκευή 21:15 | Σάββατο 18:15 / 21:15 | Κυριακή 18:15

Διάρκεια: 80 λεπτά.

Εισιτήρια ΕΔΩ

