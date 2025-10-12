Έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρεία: Το «κόλπο γκρόσο» των απατεώνων

Θύμα καλοστημένης απάτης ανυποψίαστος πολίτης. Πώς έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Θύμα καλοστημένης απάτης έπεσε ένας ανυποψίαστος πολίτης, ο οποίος έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρεία ενέργειας.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η παρουσία του ίδιου πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις αναρτήσεις της υποτιθέμενης επένδυσης λειτουργούν σαν «Δούρειος Ίππος» για τους επιτήδειους, ώστε να αδειάζουν τους λογαριασμούς των πολιτών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr