Έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρεία: Το «κόλπο γκρόσο» των απατεώνων

Επιμέλεια: Newsroom
Έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρεία: Το «κόλπο γκρόσο» των απατεώνων
Θύμα καλοστημένης απάτης ανυποψίαστος πολίτης. Πώς έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Θύμα καλοστημένης απάτης έπεσε ένας ανυποψίαστος πολίτης, ο οποίος έχασε 70.000 ευρώ, νομίζοντας ότι είχε επενδύσει σε εταιρεία ενέργειας.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η παρουσία του ίδιου πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις αναρτήσεις της υποτιθέμενης επένδυσης λειτουργούν σαν «Δούρειος Ίππος» για τους επιτήδειους, ώστε να αδειάζουν τους λογαριασμούς των πολιτών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

Φόρτωση BOLM...
 