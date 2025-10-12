Η πιο σκληρή φυλακή του κόσμου: Οι κρατούμενοι ισοβίτες σκοτώνονται από εκτελεστικό αποσπασμα στη ζούγκλα

Οι σκοπευτές πυροβολούν ταυτόχρονα και αν ο κρατούμενος δεν σκοτωθεί ακαριαία, θα πυροβολήσουν στο κεφάλι.

Αυτή είναι η πιο σκληρή φυλακή στον κόσμο. Μην σας ξεγελάει το τροπικό σκηνικό. Δεν την ονομάσανε τυχαία ως το «Αλκατράζ της Ινδονησίας» με 1.500 κρατούμενους.

Ανάμεσά τους, ο Βρετανός Τόμας Πάρκερ, ο οποίος κινδυνεύει με θανατική ποινή, αφού συνελήφθη ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα.

