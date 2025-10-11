Έφυγε από την ζωή η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Diane Keaton πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια.

Η γνωστή ηθοποιός Diane Keaton έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς της στον Τύπο, ενώ δεν έχει γίνει επί του παρόντος γνωστή η αιτία θανάτου της.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι η Keaton απεβίωσε στην Καλιφόρνια.

Η απώλεια της Diane Keaton αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου: με καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και πολυάριθμες εμβληματικές ερμηνείες, η ηθοποιός είχε κατακτήσει την αγάπη φίλων του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο.

Η Κίτον έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες Ο Νονός και στις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Annie Hall του 1977. Η μακρά καριέρα της περιλαμβάνει ταινίες όπως The First Wives Club, πολλαπλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγιερς και τη σειρά ταινιών Book Club.



Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 με το όνομα Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.