Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Σε ένα λαμπερό γκαλά στο Λονδίνο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χόρεψε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το βράδυ της Πέμπτης (9/10), ο Κωνσταντίνος Αργυρός, συνάντησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Λονδίνο, στη φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative», όπου τραγούδησε μεγάλες του επιτυχίες.

Ο τραγουδιστής, με την είσοδό του στον χώρο, χαιρέτησε ορισμένους από τους καλεσμένους, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι δυο τους χόρεψαν το τραγούδι «Μάλλον κάτι ξέρω».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr