Διέρρευσε το VR headset που ετοιμάζει η Samsung με την κωδική ονομασία Project Moohan

To Project Moohan είναι το VR headset που ετοιμάζει η Samsung

Η Samsung πρόκειται να αποκαλύψει πλήρως το νέο της VR headset με κωδική ονομασία Project Moohan στις 21 Οκτωβρίου. Το εν λόγω headset, που πιθανόν θα ονομάζεται Galaxy XR, διαθέτει δύο 4K micro-LED οθόνες με συνδυαστική ανάλυση που φτάνει τα 29 εκατομμύρια pixels, ξεπερνώντας ακόμα και το Apple Vision Pro και το Meta Quest 3 όσον αφορά την ανάλυση.

Τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon XR2+ Gen 2 και ενσωματώνει πληθώρα αισθητήρων και καμερών που παρακολουθούν τα χέρια, τα μάτια και το περιβάλλον του χρήστη. Στο εμπρόσθιο μέρος και στο κάτω μέρος της συσκευής βρίσκονται αισθητήρες για την παρακολούθηση των κινήσεων των χεριών, ενώ υπάρχει και ένας αισθητήρας εγγύτητας γύρω από το μέτωπο, ο οποίος λειτουργεί για την ασφάλεια ανιχνεύοντας φυσικά εμπόδια όπως τοίχους και έπιπλα.

Εσωτερικά υπάρχει σύστημα με τέσσερις κάμερες που παρακολουθούν τα μάτια με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ τα πολλά μικρόφωνα είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τη φωνή του χρήστη από τον θόρυβο του περιβάλλοντος και να ενισχύουν την ακρόαση των φωνών άλλων ανθρώπων. Ο σχεδιασμός του Galaxy XR θυμίζει αρκετά το πρωτότυπο που παρουσίασε η Samsung τον Ιανουάριο του 2025, με άφθονες μαξιλαράκια για άνεση κατά τη χρήση και ρυθμιζόμενο λουράκι μέσω ενός διακόπτη στο πίσω μέρος.

Τα πλήκτρα έντασης ήχου και ενεργοποίησης βρίσκονται στην κορυφή, ενώ ένα καλώδιο τρέχει κατά μήκος του αριστερού λουριού για τροφοδοσία, και στο δεξί λουρί υπάρχει ένα touchpad. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται σε 2 ώρες με κανονική χρήση και 2,5 ώρες με απλή αναπαραγωγή βίντεο.

Το βάρος του συστήματος φτάνει τα 545 γραμμάρια, καθιστώντας το ελαφρύτερο από το Apple Vision Pro αλλά λίγο βαρύτερο από το Meta Quest 3. Το headset θα συνοδεύεται από ένα ζευγάρι controllers με απτική ανάδραση για πιο ακριβή παρακολούθηση σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα στα παιχνίδια.

Παρότι η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν είναι επίσημη, οι διαρροές κάνουν λόγο για την 21η Οκτωβρίου, με τιμή που αναμένεται να ξεκινά από τα 1.800 δολάρια.