Το μποτιλιάρισμα της δεκαετίας στην Κίνα: Έως και 24 ώρες κολλημένα τα αυτοκίνητα (vid)

Ένα απ' τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα όλων των εποχών συνέβη στην Κίνα, με αυτοκίνητα να παραμένουν έως και 24 ώρες μπλοκαρισμένα στον δρόμο.

Το μποτιλιάρισμα της δεκαετίας συνέβη σε δρόμο της Κίνας τη Δευτέρα (6/10), καθώς εκατομμύρια οδηγοί επέστρεφαν μετά το τέλος των οκταήμερων διακοπών τους για την αργία της Εθνικής Ημέρας και Γιορτής της Σελήνης.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στο X, έκαναν το γύρο του διαδικτύου και ειδικά απ' τον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας, στην επαρχία Ανχούι, ο οποίος «πλημμύρισε» από αυτοκίνητα.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025

36 λωρίδες «πλημμύρισαν» από 120.000 αυτοκίνητα στην Κίνα

Ο σταθμός διοδίων Γουζουάνγκ διαθέτει 36 λωρίδες και στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να λάμπει, κυριολεκτικά, με περισσότερα από 120.000 οχήματα, που πέρασαν από 'κει, σύμφωνα με τις Αρχές.

Τα πλάνα από drone κατέγραψαν δεκάδες αυτοκίνητα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να φτάσουν στις μπάρες των διοδίων, σχηματίζοντας τελικά ουρά τεσσάρων λωρίδων.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR October 9, 2025

Τι είναι η Γιορτή της Σελήνης που «προκάλεσε» το μποτιλιάρισμα;

Η Γιορτή της Σελήνης είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές οικογενειακής επανένωσης στην Κίνα και, όλως τυχαίως, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατ. ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

Every year, China witnesses the world's largest human migrations, not just once, but several times.



In the just-concluded holiday, China logged 2.43 billion cross-regional passenger trips, a daily average of 304 million.



This requires not just a comprehensive traffic network,… pic.twitter.com/BIj2vIMlfk October 9, 2025

Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στην ιστορία συνέβη το 2010 στην Κίνα

Το τεράστιο μποτιλιάρισμα στον σταθμό διοδίων του Γουζουάνγκ θύμισε σε πολλούς οδηγούς την εξαιρετικά αυξημένη κίνηση της περιόδου του κινεζικού Νέου Έτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοια περιστατικά στην Κίνα. Το πιο γνωστό συνέβη το 2010, όταν μια κυκλοφοριακή συμφόρηση διάρκειας 12 ημερών παρέλυσε την εθνική οδό Πεκίνου-Θιβέτ.

Στις 14 Αυγούστου 2010, μια σειρά από βλάβες σε φορτηγά προκάλεσε μποτιλιάρισμα άνω των 100 χιλιομέτρων, με χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι επί σχεδόν δύο εβδομάδες.

